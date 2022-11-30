قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات طالت مجموعة من المواطنين في مدن الضفة الغربية.من محافظة الخليل، جنوب الضفة اعتقلت القوات ثلاثة مواطنين بدع أن داهمت منازلهم وفتشتها وغبثت بمحتوياتها.وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد يوسف شاهين من بلدة دورا، وعطا الله اسماعيل الطيطي من مخيم الفوار، ورائد احمد البطاط من بلدة الظاهرية جنوب الخليلكما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا، من بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد عبد الهادي عدوان، بعد أن داهمت منزله وفتشته.ومن بلدة جبع، جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد سابق علاونة، بعد أن داهمت منزله في البلدة، وفتشته.ومن مدينة رام الله، اعتقلت القوات المواطن عفيف سلوم، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في حي الطيرة بالمدينة.كما وداهمت قوات الاحتلال منزلي المواطنين حربي الحاج موسى، في منطقة رام الله التحتا، وقصي مراعبة في حي الطيرة، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.