"الإحصاء": تباين أسعار المنتج الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 0.65% خلال شهر تشرين الأول الماضي، وبلغ الرقم القياسي العام 107.68، مقارنة بـ106.98 خلال الشهر الذي سبقه.وأوضح "الإحصاء" في تقرير صدر عنه بهذا الخصوص، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا نسبته 0.73%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 107.58، مقارنة بـ106.80 خلال شهر أيلول الماضي.وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضا طفيفا مقداره 0.09%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.61، مقارنة بـ 108.70 خلال الشهر الذي سبقه.وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 4.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 12.75%، وذلك نتيجة لارتفاع متوسط سعر الزهرة 2.95 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف 4.16 شيقل/كغم، ومتوسط سعر السبانخ 2.71 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 2.59 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.99 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 10.89 شيقل/كغم، ومتوسط سعر لوبياء خضراء 4.11 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 3.22 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بصل أخضر مع ورق 8.67 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر كوسا صغير الحجم 2.97 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان العجمي 1.18 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 1.65 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء رفيعة 2.63 شيقل/كغم.وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 1.51%، حيث بلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 9.37 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 15.53 شيقل/2كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر خاروف بلدي حي 27.71 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 28.48 شيقل/كغم.في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 20.17%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 4.23%، حيث بلغ متوسط سعر افوكادو حبة خشنة 2.22 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون الأخضر 1.84 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بلح أصفر 4.52 شيقل/كغم، ومتوسط سعر جوافة حبة كبيرة 2.22 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر زيتون أخضر للمخلل 7.32 شيقل/كغم.وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.57%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.46%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 6.15%، وصناعة الملابس بمقدار 2.09%، وصناعة المشروبات بمقدار 1.69%، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بمقدار 0.47%، وصناعة المنسوجات بمقدار 0.39%، على الرغم من ارتفاع صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة 2.20%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.74%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.68%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.59%.كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.42%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.31%، خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بشهر أيلول 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.