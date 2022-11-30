شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تنظّم ورشة متخصصة لتطوير المهارات الرقمية لدى الطلبة

"التعليم العالي" تنظّم ورشة متخصصة لتطوير المهارات الرقمية لدى الطلبة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة لتطوير المهارات الرقمية لدى طلبة الكليات التقنية.

وقال مدير عام التعليم التقني في الوزارة سامر موسى إن أهمية المهارات الرقمية تأتي من كونها الداعم الأساسي لكل جانب من جوانب الحياة العملية والاجتماعية، "فليس هناك وظيفة أو مهمة معيشية لا تتطلب مستوىً أساسياً من المهارات الرقمية، وفي ضوء التقنيات الجديدة التي تظهر كل يوم، يجب توفير فرص دائمة لتعلم مهارات جديدة تكفل النجاح في عصر التحوّل الرقمي المستمر".

وأوضح مدير دائرة التعليم التقني ربيع أبو شملة أن الوزارة تعمل ومن خلال تطوير المساقات الدراسية في الكليات التقنية على تعزيز قدرات وكفايات الطلبة اللازمة لاستخدام الأجهزة الرقمية والتطبيقات عبر الإنترنت؛ للوصول إلى المعلومات وإدارتها بالشكل الأمثل، وإنشاء محتوى رقمي ومشاركته بشكل فعّال، والتواصل والتعاون مع الآخرين لحل المشكلات المختلفة.

وشارك في الورشة مجموعة من المحاضرين في الكليات التقنية، إذ أكدوا أهمية التطوير المستمر الذي ترعاه الوزارة، خاصةً في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يُسهّل الوصول للمعلومات أثناء الدراسة، وتسريع التحاق الطلبة في سوق العمل.

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