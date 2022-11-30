وصفها بـ "الاستفزاز الجديد".. إعلام إسرائيلي يكشف عن تحرك جديد للفلسطينيين بالأمم المتحدة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار اقترحه الفلسطينيون يقضي بإقامة فعالية لإحياءً الذكرى الخامسة والسبعين لـ "يوم النكبة" في قاعة الجمعية العامة.
ووصف موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، الخطوة بأنها "استفزاز فلسطيني جديد".
ويحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 من آيار/مايو من كل عام، حيث ينظمون فعاليات في جميع مناطق تواجدهم، بذكرى تهجيرهم من أراضيهم على يد العصابات الصهيونية في عام 1948.
يأتي ذلك بعد يوم من تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، يائير لبيد، قال فيها إنه خاطب أكثر من 50 رئيس دولة، ودعوتهم إلى التحرك أمام السلطة الفلسطينية، لمنع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب إصدار الرأي من محكمة العدل الدولية.
يأتي ذلك بعد يوم من تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، يائير لبيد، قال فيها إنه خاطب أكثر من 50 رئيس دولة، ودعوتهم إلى التحرك أمام السلطة الفلسطينية، لمنع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب إصدار الرأي من محكمة العدل الدولية.
وأضاف لبيد: أن "هذا القرار هو نتيجة جهد مدبر غير مشروع ضد إسرائيل، بهدف التشكيك في مخاوفنا الأمنية المشروعة، وإنكار شرعية وجودنا ذاته"، وفق زعمه.
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