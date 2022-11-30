وصفها بـ "الاستفزاز الجديد".. إعلام إسرائيلي يكشف عن تحرك جديد للفلسطينيين بالأمم المتحدة





وأضاف لبيد: أن "هذا القرار هو نتيجة جهد مدبر غير مشروع ضد إسرائيل، بهدف التشكيك في مخاوفنا الأمنية المشروعة، وإنكار شرعية وجودنا ذاته"، وفق زعمه.



ويحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 من آيار/مايو من كل عام، حيث ينظمون فعاليات في جميع مناطق تواجدهم، بذكرى تهجيرهم من أراضيهم على يد العصابات الصهيونية في عام 1948.يأتي ذلك بعد يوم من تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، يائير لبيد، قال فيها إنه خاطب أكثر من 50 رئيس دولة، ودعوتهم إلى التحرك أمام السلطة الفلسطينية، لمنع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب إصدار الرأي من محكمة العدل الدولية.