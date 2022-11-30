مهاجماً وزراء الحكومة الجديدة.. لبيد: تحريض جنود الجيش ضد قادتهم "أمر خطير ومدمر"

رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، وزراء الحكومة الجديدة.وقال لبيد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة الجديدة لم تتسلم مهامها بعد، "ووزراؤها يحرضون جنود الجيش ضد قادتهم وهذا أمر خطير ومدمر".وأضاف: "لا يمكن للجنود تلقي تعليمات من وزراء وأعضاء (كنيست) لخرق أوامر قادتهم".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حياتنا تعتمد على وجود جيش قوي - هذا التحريض، المقنّع على هيئة "دعم"، خطير وغير مسؤول وينال من قوة الجيش"، وفق تعبيره.وكان لبيد هاجم عضو (كنيست) وزير الأمن الداخلي، في الحكومة المقرر تشكيلها، إيتمار بن غفير، وقال: "الحكومة المقبلة تقدم لنا إيتمار بن غفير، وزيراً للأمن القومي المدان بدعم الإرهاب".وأضاف: "الآن يبدأ دوره بالقتال ضد الجيش الإسرائيلي والافتراء على قادته".وردّ بن غفير مهاجماً لبيد، ووصفه بأنه رئيس وزراء فاشل.وأوضح: "في عهده تم إهمال جنود الجيش في مواجهة الإرهاب القاتل، والتنمر اليومي من قبل الأناركيين الذين يكرهون إسرائيل - من الأفضل أن لا تقدم المواعظ لأولئك الذين يأتون لحماية جنودنا الأحباء".