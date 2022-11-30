الطقس: أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في عموم المناطق الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنتوقّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وفي هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وباردا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .أما الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وفي يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتوقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم لطيفا نهارًا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.