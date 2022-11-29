دولي

(القناة 12): توقعات إسرائيلية باستمرار العمليات في الضفة وتصعيد نوعيتها

(القناة 12): توقعات إسرائيلية باستمرار العمليات في الضفة وتصعيد نوعيتها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، توقعات باستمرار العمليات في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة في ظل حالة التوتر الأمني.

ووفق (القناة 12)، فإنه "في ظل التوترات الأمنية وسلسلة العمليات في الأيام القليلة الماضية، جرت مناقشة مغلقة الثلاثاء، في لجنة الشؤون الخارجية والأمن المؤقتة في (كنيست)، بمشاركة قادة كبار في المؤسسة الأمنية". 

وأضافت: "كبار المؤسسة الأمنية في إسرائيل وأعضاء في (كنيست) حذروا حاضري جلسة المناقشة من مزيد من التصعيد، وكشفوا عن توقعات متشائمة إلى حد ما بشأن استمرار موجة العمليات وازديادها وتصعيد نوعيتها".

والجدير بالذكر، أن حالة من التوتر نشهدها الآونة الأخيرة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسية القتل والتهويد والاعتقالات، والتي تعكس صورة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستكون بقيادة زعيم حزب (ليكود) بنيامين نتياهو. 

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