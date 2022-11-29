شؤون فلسطينية

البرغوثي: جرائم الاحتلال ستواجه بالإصرار على المقاومة والثأر

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الناشطة فادية البرغوثي أن "إرهاب الاحتلال وجرائمه ستواجه بالإصرار على مواصلة المقاومة والسير على درب الشهداء والثأر لهم".

وشددت البرغوثي على أن "كل جريمة ستودي إلى تصاعد الأحداث والمقاومة، لأن الجيل لن يسكت ولن يصمت على ما يرتكب من جرائم بحق شبابنا".

وأشارت إلى أن "الشهداء ارتقوا بسيرة حسنة مقبلين غير مدبرين، وأن الجموع التي تحمل الشهداء وتشيّعهم لن تحمل في داخلها الخوف والضعف رغم أن القلوب مليئة بالحزن".

وقالت البرغوثي إن "زميلتها المربية الفاضلة إسراء الريماوي والدة الشهيدين جواد وظافر، معلمة لغة إنجليزية كانت مرتبطة جدا بأبنائها، عاشت حياتها مع والدهم من أجل إنشاء وتربية جيل صالح".

ولفتت إلى أن "الشهيدين ريماوي وشقيقاتهم متفوقين في أخلاقهم ودراستهم، وكان هدف والدتهم تخريجهم وتزويجهم ورؤية أحفادها".

وبيّنت البرغوثي أن "الاحتلال وكالمعتاد يقطف أحلام الفلسطيني، ويقضي عليها برصاصاته الغادرة والجائرة".

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