"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيدين راني أبو علي ورائد النعسان

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية وجناحها العسكري، الثلاثاء، الشهيدين رائد النعسان من رام الله وراني أبو علي من بلدة في البيرة.وأكدت الحركة أن "دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، ونحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة على عمليات التصعيد".ودعت "مجاهدي كتيبة القائد المؤسس أبو يوسف القوقا وكافة المجاهدين من كافة الفصائل المسلحة بالضفة الغربية للرد على جرائم الاحتلال وتلقينه دروساً لن ينساها أبداً".وأضافت الحركة: "نشدد على استمرارنا على نهج الشهداء البررة ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية".