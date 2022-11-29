شؤون فلسطينية

التميمي يبحث مع السفير الياباني واقع حقوق الإنسان في فلسطين

التميمي يبحث مع السفير الياباني واقع حقوق الإنسان في فلسطين
لقاء التميمي بالسفير الياباني
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء، مع سفير اليابان لدى فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، واقع حقوق الإنسان في فلسطين، في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن التميمي، خلال استقباله سفير اليابان، في مقر منظمة التحرير برام الله، علاقات الصداقة التي تربط البلدين، والدعم الذي تقدمه اليابان للشعب الفلسطيني، خاصة المشاريع التنموية في قطاعات حيوية مختلفة، مؤكدا الدور المحوري لليابان في الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المرتكبة بحق شعبنا.

بدوره، أكد السفير الياباني تمسك بلاده بمعايير القانون الدولي وقناعتها أنه لا بد من الوصول إلى تسوية سلمية للأوضاع في فلسطين، بما يشمل تنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة، مؤكدا استمرار التعاون بين البلدين على صعيد حقوق الإنسان.

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