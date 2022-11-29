الشيخ وشخصيات رسمية واعتبارية يقدمون واجب العزاء بالشهيدين الشقيقين الريماوي



وشارك في العزاء برفقة الشيخ، كلا من: محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.



وأعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم القلبية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما ومحبيهما الصبر والسلوان.









رام الله - دنيا الوطنقدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، واجب العزاء لذوي الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي، ولعموم آل الريماوي، اليوم الثلاثاء.