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شؤون فلسطينية

المالكي وأبو الغيط يتباحثا تنفيذ القرارات العربية حول فلسطين

المالكي وأبو الغيط يتباحثا تنفيذ القرارات العربية حول فلسطين
المالكي وأبو الغيط خلال جلسة مباحثات حول فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، متابعة تنفيذ القرارات العربية التي تم اتخاذها في قمة الجزائر والمتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما بحث اللقاء، الذي عقد على هامش احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، عددا من الآليات التي تضمن وضع هذه القرارات موضع التنفيذ، بالإضافة إلى خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وتداعياتها على شعبنا.

بدوره، أكد أبو الغيط على ما شهدته القمة الأخيرة من إجماع واضح حول دعم الموقف الفلسطيني، وتعزيز صمود الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشددا على أهمية العمل في المرحلة المقبلة على إسناد الخطوات الفلسطينية على الصعيد الدولي، خاصة توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو بالعمل على نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، فضلا عن العمل على إحياء المسار الدبلوماسي لتسوية القضية على المستوى الدولي.

وقال إن المجتمع الدولي معني بالتعبير عن موقف صريح من مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف والشعارات التي يتبناها، لا سيما تلك التي تقوض حل الدولتين وتقضي على أي أسس لتسوية سياسية تقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق التعايش السلمي بين الشعبين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام أن قمة الجزائر كانت قد أقرت تأسيس لجنة وزارية لدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونيل المزيد من الاعترافات، وعقد مؤتمر دولي للسلام والحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا دبلوماسيا مكثفا بغية ترجمة هذه الأهداف إلى آليات وخطط عمل تنفيذية.

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