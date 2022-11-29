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شؤون فلسطينية

زيارة: "الأشغال" ستنفذ مشاريع طرق ومبانِ عامة في طولكرم بـ75 مليون شيكل

زيارة: "الأشغال" ستنفذ مشاريع طرق ومبانِ عامة في طولكرم بـ75 مليون شيكل
وزير الأشغال يعلن عن مشاريع تطويرية لمدينة طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستنفذ خلال الفترة المقبلة مشاريع طرق ومبانٍ عامة في محافظة طولكرم بقيمة تبلغ نحو 75 مليون شيكل.

وأوضح زيارة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر محافظة طولكرم، على هامش جولته التفقدية، بحضور المحافظ عصام أبو بكر، وأمين سر حركة "فتح" في المحافظة إياد جراد، أن رزمة المشاريع في مراحل مختلفة ما بين قيد الطرح والإحالة وأمر المباشرة.

وبيّن أنه رغم الظروف المالية الصعبة، ستنفذ الوزارة 12 مشروع طرق بقيمة 25 مليون شيكل أبرزها مدخل طولكرم الجنوبي "شارع فرعون" وهو في مرحلة قيد الإحالة وسيبدأ العمل فيه قريبا، وستنفذ كذلك مباني عامة بقيمة 50 مليون شيكل أهمها مجمع الدوائر الحكومية. 

وأضاف أن آليات الوزارة تعمل على شق طرق رابطة بين الهيئات المحلية، وزراعية تخدم مختلف التجمعات السكانية في المحافظة، وقال إنه استمع من المحافظ للمطالب واحتياجات المحافظة من المشاريع، مؤكدا أنه ستتم دراستها وتنفيذها ضمن الإمكانات المتاحة.

من جهته، أشاد أبو بكر بدور الأشغال العامة وعملها المتواصل على مدار العام في الميدان، وكذلك عملها المتواصل للاستعداد لفصل الشتاء عبر تنظيف الأودية وعبّارات الطرق وقنوات تصريف المياه.

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