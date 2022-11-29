الخليل: إصابة عدد من المواطنين في هجوم للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين برضوض واختناق، مساء يوم الثلاثاء، في هجوم للمستوطنين شرق الخليل.وأفاد المواطن راشد الزرو التميمي، بأن مستوطنين من مستوطنة "خفات جال" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق الخليل، هاجموا أفراد عائلته ومن كان بصحبتهم بالضرب وغاز الفلفل، بحسب وكالة (الأنباء الفلسطينية).وأضاف: "المستوطنون هاجموا المواطنين أثناء تواجدهم لفلاحة أراضيهم ورعاية ماشيتهم في منطقة جبل جالس، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض واختناق، نقلوا إثرها لمستشفيات في الخليل".