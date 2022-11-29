"الصحة" تنشر مجموعة من النصائح مع دخول الانفلونزا الموسمية

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية، مجموعة من النصائح مع دخول الانفلونزا الموسمية بشكل مبكر هذا العام على مستوى العالم، فيما كانت 37% من الحالات المسجلة على مستوى دول إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط (H1N1).وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنها تقوم برصد حالات الالتهابات التنفسية الحادة من خلال نظام الرصد الوبائي للحالات التي تدخل إلى المشافي من بداية 1/8/2022 حيث تم رصد حوالي 520 حالة التهاب تنفسي حاد حتى تاريخ 22/11/2022.وتابعت: "تم تحليل البيانات الخاصة بهذه الادخالات حيث تبين أن 45% من الحالات في محافظة رام الله والبيرة، 22% في % محافظة الخليل و8% في محافظة طولكرم، وأن الفئة العمرية أقل من سنتين قد شكلت 42% من الحالات".وأضافت الوزارة في بيانها إلى أنه وبناء على نتائج الفحوصات المخبرية فقد تم تشخيص 83 حالة على أنها (H1N1)، حالة واحدة (Flu B)، حالة واحدة (H3N2،) 86 حالة (RSV) و15 حالة (Adeno virus).وأوضحت أنها توفر كافة الأدوية اللازمة لعلاج حالات الالتهابات التنفسية الحادة، فيما وفرت 40000 جرعة من طعم الإنفلونزا الموسمية وقامت بإعطائها من خلال مديريات الصحة للفئات المستهدفة بالتطعيم وتشمل كبار السن، الحوامل، الأمراض المزمنة، العاملين الصحيين، حيث أن هذه الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته الشديدة التي تؤدي إلى دخول المستشفيات.ونصحت وزارة الصحة المواطنين بأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بالمرض والحد من انتشاره من خلال: أخذ طعم الإنفلونزا الموسمية، والتوجه إلى أقرب مركز صحي في حال ظهور أعراض مرضية شديدة، وعدم الاختلاط مع الحالات المرضية، بالإضافة إلى تقليل الزيارت الى المستشفيات.وشددت على ضرورة تجنب ملامسة الفم والأنف والعينين، واستخدام المنديل الورقي أو منديل من القماش عند السعال أو العطس، وأيضًا تجنب الأماكن المزدحمة، مع النظافة الشخصية والإكثار من تناول السوائل الدافئة، إضافة لتناول العصائر التي تحتوي على فيتامين (C) حيث تقوي جهاز المناعة، مع تهوية المنازل في فصل الشتاء.