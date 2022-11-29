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شؤون فلسطينية

"حماية" يطالب بالعمل لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

"حماية" يطالب بالعمل لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين
قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز حماية، اليوم الثلاثاء بالعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا لتمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، وذلك في اليوم التاسع والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977.

وقال المركز إن "هذه المناسبة تأتي في وقت لا يزال يعاني فيه الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار سلطات الاحتلال في انتهاك أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومخالفة القرارات الأممية المتعلقة بالشأن الفلسطيني".

وأضاف: "حيث تستمر وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة قتل المدنيين الفلسطينيين، واعتقال الآلاف منهم في ظروف مهينة وحاطه بالكرامة الإنسانية، كما تستمر سلطات الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها، وبناء المستوطنات والاعتداء على المقدسات الفلسطينية، بالإضافة لاستمرارها  في فرض حصار خانق على قطاع غزة للعام الخامس عشر على التوالي".

وأردف المركز: "هذا وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من خلال تقييد حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، كما تواصل سياسة تكميم الأفواه في انتهاك صارخ للحق في التعبير عن الرأي، بالإضافة للقيود المفروضة على حق الفلسطينيين في العمل".

وأكد مركز حماية أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو مناسبة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.

وكما وجدد التزامه الثابت بمواصلة العمل من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، الذي لا زال يعاني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الجاد من أجل ضمان تمتع الفلسطينيين بحقوقهم.

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