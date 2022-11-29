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شؤون فلسطينية

مُقدمًا التعازي.. الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي

مُقدمًا التعازي.. الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الرئيس محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، عبد الرحمن الريماوي، معزيا باستشهاد نجليه، جواد وظافر، برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على أرض قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وعبر الرئيس عباس، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما ومحبيهما الصبر والسلوان، كما وصف الشهيدين بـ"القمرين من أقمار فلسطين".

من جهته، شكر والد الشهيدين الرئيس عباس على الاتصال.

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