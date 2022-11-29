حمد: الوحدة خلف المقاومة ضرورة لإفشال محاولات تصفية قضيتنا

رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة سمر حمد أن الوحدة الوطنية خلف المقاومة ضرورة ملحة لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع.وقالت حمد إن "الخطوات الخطيرة التي ينتهجها الاحتلال توجب على الفلسطينيين التوحد في مواجهتها، والعمل على تشكيل قيادة فلسطينية موحدة تتفق على برنامج مقاوم واضح".ونبهت إلى أن "عدوان الاحتلال على شعبنا بمثابة إعلان حرب لإرضاء الرغبات العنصرية المريضة للمستوطنين في الضفة الغربية".وأشارت حمد إلى أن "معالم الحكومة المتطرفة القادمة للاحتلال تتضح من خلال خطة شرعنة البؤر الاستيطانية، وانتهاكات المستوطنين وتشريع اقتحامات الأقصى وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين".وشددت أن "الشعب الفلسطيني الذي أفشل كل المؤامرات السابقة سيفشل هذه المؤامرات بإذن الله، وأن الاحتلال لن يستطيع تمرير مخططاته بفضل مقاومة شعبنا وثباته".