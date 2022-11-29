"الصحة": شهيد في رام الله متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، خلال اقتحامها قرية المغير، شرق رام الله.وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد شاب بعد إصابته بالرصاص الحي في صدره أطلقه صوبه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم القرية.وباستشهد الشاب في قرية المغير، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى أربعة، حيث استشهد الشاب مفيد محمد محمود خليل، كما والشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.