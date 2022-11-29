الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطلق مشروع لدعم إدارة النفايات في طولكرم



وقالت الوكالة: إنه "في ظل النظام القائم حالياً لجمع مياه الصرف الصحي في مدينة طولكرم، تتدفق المياه العادمة غير المعالجة إلى مجرى وادي مفتوح مما يشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة والذي بدوره يؤثر سلبيا على حياة المواطنين واستقرار المجتمع".



وتابعت: "من خلال هذا المشروع وعلى مدار العامين المقبلين، سوف يتم تركيب خطوط أنابيب جديدة لشبكة الصرف الصحي وتحديث محطة ضخ إرتاح لنقل مياه الصرف الصحي إلى برك الأكسدة الموجودة في مدينة طولكرم، بشكل يَحُدّ من التصريف غير المراقب لما يقارب مليوني متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة سنويًا".



وأردفت الوكالة: "نتيجة لهذا الاستثمار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف يتمكن أكثر من سبعين ألف مواطن في مدينة طولكرم من الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، بالإضافة لمعالجة المخاطر القائمة على الصحة العامة، وحماية موارد المياه الجوفية الحيوية من التلوث".



وخلال الحدث، صرحت إيمي توهيل-ستول، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة قائلة: "إن خدمات المياه والصرف الصحي كانت دائمًا وستبقى من أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يسعدنا أن نتشارك مع البلدية لضمان وصول سكان طولكرم للخدمات الأساسية من أجل تحسين صحة وأمن وسلامة المجتمع عامًة."



كما وأعرب الدكتور رياض عوض، رئيس بلدية طولكرم عن تقديره وامتنانه الكبيرين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وللشعب الأمريكي على هذه المنحة السخية.



وشدد عوض أنه سيكون مشروعًا بيئيا واقتصاديا مهما للغاية لأهالي طولكرم والبنية التحتية للمدينة. نتطلع إلى مزيد من التعاون بين شعبينا في الولايات المتحدة ومدينة طولكرم.



وقال: "هذا المشروع هو جزء من استثمار أوسع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين حياة الفلسطينيين وتهيئة الظروف لحل الدولتين المستدام. بين عامي 2021-2023، سوف تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 500 مليون دولار كمساعدات تنموية وإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة".



رام الله - دنيا الوطنأطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبلدية طولكرم، اليوم الثلاثاء، مشروع تحسين نظام جمع مياه الصرف الصحي في مدينة طولكرم.