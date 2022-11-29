"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال في فلسطين



وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة النكراء التي تجسد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وأكدت تجديد دعوتها المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.





رام الله - دنيا الوطنأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية واقدامها، اليوم الثلاثاء، على إطلاق النار وتنفيذ إعدامات ميدانية راح ضحيتها الشقيقان جواد وظافر ريماوي، ومفيد اخليل.