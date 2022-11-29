تركيا تكشف تفاصيل عمليتها العسكرية في سوريا

رام الله - دنيا الوطنصرّح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الثلاثاء، بأنّ "العملية العسكرية في شمال سوريا ضد التنظيمات الإرهابية قد تنطلق في أي وقت"، وفق وصفه.ولفت قالن، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّ تركيا تدعو إلى "إبعاد قوات قسد من حدودها نحو 30 كيلومتراً"، مؤكداً أنّ العمليات العسكرية في الشمال السوري من شأنها "المحافظة على وحدة الأراضي السورية".وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أنّه "يمكن تنفيذ العملية العسكرية بعدة طرق، وأنّ أنقرة هي من سيحدد موعدها وطريقة تنفيذها"، وفق قناة (الميادين).وتابع: "أنقرة نسّقت إجراءاتها مع موسكو خلال العمليات الجوية في شمال سوريا والعراق".وفي وقت سابق اليوم، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ العمليات العسكرية للقوات المسلحة في شمال سوريا والعراق "لا ينبغي" أن تقلق أحداً، مشدداً على أنّ هذه الخطوات تتعلق بأمن بلاده، "وأنقرة لن تقدم تقارير إلى أحد حول تدابيرها"، وفق قوله.وفي وقت سابق، حذّر الكرملين تركيا من "زعزعة الاستقرار" في شمال سوريا عبر غاراتها، مؤكداً أنّ ذلك "قد يأتي بنتائج عكسية ويزيد تعقيد الوضع الأمني".