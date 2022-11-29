جمعية الهلال الأحمر تكرم منتخب فلسطين لكرة السلة على الكراسي المتحركة

رام الله - دنيا الوطنأقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مقرها بخان يونس، اليوم الثلاثاء، حفلاً تكريماً لكلا من منتخب فلسطين لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والذي حصل على بطولة الهند الدولية التي انعقدت في منتصف الشهر الجاري، والذي يضم 9 لاعبين من فريق الجمعية، وفريق السباحة التابع للجمعية، والذي حصل على المركز الأول في بطولة السباحة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي نظمت على مستوى قطاع غزة.شارك في الحفل الدكتور احمد الشيبي محافظ خانيونس، ورئيس الجمعية يونس الخطيب، وممثلين عن الشركاء في الحركة الدولية، والمؤسسات الصديقة، والجهات الاعتبارية، وعدد من ممثلي الأقسام والدوائر في فروع الجمعية.كما شمل الحفل دقيقة صمت وحداد على روح الفقيدة جين كالدر، مستشارة رئيس الجمعية لشئون التأهيل، والتي وافتها المنية يوم أمس بعد رحلة عمل متواصلة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.بدوره، أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، بأن هذه الانتصارات المتواصلة لفرق الجمعية الخاصة برياضة ذوي الإعاقة، تأتي استمرارا للبرنامج الذي بدأته الدكتورة جين كالدر بالاهتمام بالرياضة الخاصة بذوي الإعاقة، والتي حرصت على تطويرها، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المشاركين فيها.كما أعرب الخطيب خلال حديثه لـ "دنيا الوطن" ن بالغ تقديره لأعضاء فريق كرة السلة، والسباحة والذين اثبتوا للعالم اجمع بأنهم على قدر عال من المسئولية، وبأنهم يستطيعون تحقيق الإنجازات ورفع اسم فلسطين عاليا.من جانبه، أثنى الشيبي على انتصار فريق كرة السلة للكراسي المتحركة حصوله على المركز الأول في البطولة التي أقيمت في الهند، مبيناً أن هذا الانتصار يسجل لفلسطين أجمع.من ناحيته، تقدم نائب رئيس اللجنة البرالمبية الفلسطينية كامل أبو الحسن بالعرفان للفقيدة كالدر لما قدمته لفئة ذوي الإعاقة والشق الرياضي في جمعية الهلال الأحمر، بالإضافة للقائمين على الجمعية.