سلطة الأراضي بغزة تُبلغ ساكني منطقة "عنق الزجاجة" بضرورة إخلاء المنازل



وقالت سلطة الأراضي في بيان لها إنه "تم إشعار وحصر أصحاب المنازل الواقعة ضمن المشروع الذي يهدف الى تطوير منطقة مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، وحل الإشكاليات المرورية الخانقة في المكان، إضافة إلى تطوير الواجهة البحرية للمدينة بقيمة مالية تقدر حوالي ثلاثة ملايين دولار".



وأشارت إلى أنها تعمل بالتعاون مع اللجان المختصة إلى حل كافة الاشكاليات التي تعيق تنفيذ المشروع، مؤكدة أنها اعتمدت على آليات منصفة للتعامل مع العائلات الواقعة منازلها ضمن المشروع والبالغ عددها (62) عائلة.



وبينت سلطة الأراضي أن اللجان المختصة وزعت إخطارات لإشعار المواطنين بضرورة إخلاء المنازل خلال 14 يوم واستلام مبلغ مالي كبدل إيجار قبل البدء بتوزيع مبالغ التعويضات التي تم اقرارها حسب طبيعة المكان، مؤكدة على أن التعويض سيكون مالي فقط وليس بأرض.



وبدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز أهمية تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يخدم مدينة غزة، وأن التعليمات واضحة بضرورة الخروج بحلول مرضية وأنه تم التوافق مع السكان بعد عقد عدة اجتماعات معهم بمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان واللجنة الشعبية في المخيم، معربًت عن أمله في انجاز مشروع تطوير شارع الرشيد في الوقت المحدد.



رام الله - دنيا الوطنانتهت الطواقم الميدانية في الإدارة العامة لأملاك الحكومة من عملية إحصاء منازل المواطنين الواقعة ضمن تطوير مشروع شارع الرشيد "منطقة عنق الزجاجة".