مباشر | تشييع جثماني الشهيدين الشقيقين الريماوي في رام الله


شؤون فلسطينية

حمادة: الشباب الثائر يعرفون طريقهم لإيلام الاحتلال والثأر للشهداء

حمادة: الشباب الثائر يعرفون طريقهم لإيلام الاحتلال والثأر للشهداء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن "عملية الدهس قرب قرية مخماس شرق رام الله رد طبيعي على جرائم الاحتلال وآخرها جريمة قتل الشقيقين جواد وظافر الريماوي والشهيد مفيد اخليل".

وقال حمادة إن "المقاومة متأهبة للدفاع عن شعبنا، وشبابنا الثائر يعرفون طريقهم نحو إيلام الاحتلال والثأر لدماء الشهداء الأبطال".

وحذّر الاحتلال من أنّ "الدم يجلب الدم والاستفزاز يجلب الغضب، وشعبنا لا يقف متفرجًا على استباحة دمائه واتتهاك حرماته".

ودعا أبناء "شعبنا لمواصلة الاستنفار في كل المناطق، وصد جرائم الاحتلال، واستهداف قواته والمستوطنين بكل الوسائل".

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