بالفيديو: مشجعة من الأوروجواي "الفلسطينيون سوف يتحررون ونحن ندعم فلسطين"















رام الله - دنيا الوطنتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مشجعة من الأوروجواي، خلال بطولة كأس العالم بقطر، وهي تتوشح بالكوفية الفلسطينية، وترتدي قميصاً مكتوب عليه "لفلسطين الحرية".وفي ردٍ منها على سؤال المذيع لماذا ترتدي القميص؟ قالت:" إنني زرت فلسطين، وأحببت الناس هناك والبلد، واعتقد أن الفلسطينيين يستحقون الحرية."وتابعت: "أن أختها التي صممت لها القميص، ولم يجبرها أحد على ارتدائه، ونحن أحرار، والفلسطينيون سوف يتحررون، والأوروجواي تدعم فلسطين."