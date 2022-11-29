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المغرب: فتح تحقيق بشأن سائح فرنسي حاول قتل أبنائه والانتحار

المغرب: فتح تحقيق بشأن سائح فرنسي حاول قتل أبنائه والانتحار
رام الله - دنيا الوطن
فتحت السلطات المغربية تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة بحق سائح فرنسي حاول الانتحار بعدما يشتبه به بأنه قتل ابنيه في فندق بمدينة مراكش.

ووفق ما أعلنه موقع (سكاي نيوز بالعربية)، يهدف التحقيق إلى "كشف أسباب وظروف محاولة انتحار سائح فرنسي يبلغ 72 عاما ويشتبه بأنه قتل عن سابق تصور وتصميم ابنيه القاصرين، بعدما حقنهما بمادة مشبوهة"، حسبما قالت المديرية العامة للأمن الوطني.

وعُثر على جثتي القاصرين الفرنسيين (يبلغان من العمر 9 و 13) داخل غرفة فندق في حي سياحي في مراكش، مع والدهم الممرض المتقاعد وهو في حالة غيبوبة، وبحسب التحقيقات الأولى بعد خضوع الجثامين للتشريح لم يسجل أي آثار عنف أو مقاومة للأطفال، وتم نقل الوالد إلى مستشفى وإدخاله العناية المركزة.

وبحسب مصدر أمني مغربي قال إن "المحققون في الموقع عثروا على رسالة مكتوبة بخط اليد توضح دوافع المأساة التي تبدو عائلية، وحقن طبية مستعملة"، والشرطة القضائية المغربية استجوبت الزوجة السابقة للسائح في إطار التحقيق.

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