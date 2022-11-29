"الشعبية القيادة العامة": دماء الشهداء ستزهر انتفاضة تعيد حقوق شعبنا

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، الشابين الشقيقين، جواد وظافر الريماوي، الذيْن استشهدا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في كفر عين شمال غرب رام الله، والشاب مفيد اخليل، والذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر بالخليل.وأكدت "الشعبية القيادة العامة"، على أن "دماء الشهداء ستزهر انتفاضة تعيد حقوق شعبنا وتقتلع الاحتلال من أرضنا".وشددت على أن "جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل والمتصاعد على أبناء شعبنا لن تحقق له أمناً ولن ترعب شعبنا، بل ستعزز من شعلة المقاومة في الضفة والقدس".ووجهت التحية "لأبناء شعبنا، ونشيد بصمودهم وتضحياتهم، الذين يبذلون الغالي والنفيس في التصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني، في كل الساحات، حتى تحرير كامل أرضنا ومقدساتنا".