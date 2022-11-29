الجماهير الفلسطينية تشيّع جثامين الشهداء الثلاثة برام الله والخليل









رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد مفيد محمد محمود اخليل ( 44 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الأهلي، باتجاه منزل ذوي الشهيد اخليل، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومن ثم تمت الصلاة عليه، ومنه إلى مقبرة البلدة، لموارته الثرى.وبالتزامن مع مراسم التشييع، منعت قوات الاحتلال العشرات من المواطنين من الوصول الى المقبرة للمشاركة في التشييع، وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن اصابة العشرات بالاختناق، من بينهم صحفيون.كما وشيّعت جماهير غفيرة، جثمان الشهيدين الشقيقين جواد عبد الرحمن الريماوي وظافر الريماوي في رام الله.وانطلق موكب تشييع الشهيدين من مستشفى رام الله بمسيرة محمولة باتجاه جامعة بير زيت، حيث جرى تشييع الجثمانين في الحرم الجامعي، وسط هتاف مئات الطلبة الغاضبة والداعية إلى الثأر لدماء الشهداء والسير على خطاهم، وتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال.وتوجه موكب التشييع إلى بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وودعت عائلة ريماوي أبناءها الشهداء، وسط حشود كبيرة شاركت في مواراتهما الثرى.واستشهد الشقيقان "ريماوي"، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر عين، شمال غربي مدينة رام الله.