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السودان: "البرهان" يجمّد نشاط النقابات والاتحادات المهنية

السودان: "البرهان" يجمّد نشاط النقابات والاتحادات المهنية
رام الله - دنيا الوطن
قرّر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد وجه عبد الفتاح البرهان القرار للجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.

كما أصدر البرهان اليوم قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية، كما تختص اللجنة أيضا، بتحديد وحصر ارصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلا عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص.

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