اليمن توقّع اتفاقية مع اليابان بشأن قضية تأجيل سداد الديون

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقًا مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي بشأن تأجيل الدين على اليمن.واستعرض وزير المالية اليمني، عقب التوقيع على الاتفاقية، "المآلات السلبية للتصعيد العسكري للحوثيين، لاسيّما على الجوانب المعيشية والإنسانية خصوصاً والمالية العامة عموماً" وفق ما نقل موقع "سبوتنيك".وأعرب عن "تطلع الحكومة اليمنية لتقديم المزيد من الدعم الفني والمادي لمواصلة إعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصاً في القطاعين المالي والخدمي والبنى التحتية التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب".وأشاد بـ "دعم ومساندة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة اليمنية في سبيل النهوض والارتقاء بالجوانب المالية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد والتغلب عليها، ومواصلة القيام بمسؤولياتها في تحسين الأوضاع العامة وتقديم الخدمات وفقا للإمكانيات المتاحة".من جانبه، جدد القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن، "حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم لليمن واليمنيين خلال المرحلتين الراهنة والقادمة من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل وتعافي واستقرار الاقتصاد والعملة الوطنية، وكذا تقديم الدعم في مختلف المجالات وفقاً للاحتياجات والأولويات".