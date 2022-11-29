شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): دماء الشهداء تؤكد إصرار شعبنا على تمسكه بحقوقه ومقدساته

قيادي بـ (حماس): دماء الشهداء تؤكد إصرار شعبنا على تمسكه بحقوقه ومقدساته
شهداء الضفة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، إن شعبنا الفلسطيني يثبت في كل لحظة بصموده واحتسابه لأرواح الشهداء أنه اقوى وأصلب عودا، وأكثر إصرارا على تمسكه بحقوقه وسعيه المتواصل لتحرير أرضه ومقدساته.

وقال أبو كويك في تصريح صحفي، إن "قوات الاحتلال استجابت وبسرعة لتوجهات المجتمع الصهيوني الحاقد والمستهتر بالقيم الإنسانية، وتمثلت هذه الاستجابة بتصعيد وتسهيل عملية القتل اليومي لأبناء شعبنا الفلسطيني الصابر والمرابط والمدافع عن حقه ووجوده ومقدساته".

وأشار إلى أن "انتخابات الاحتلال الأخيرة التي صعد فيها اليمين الاسرائيلي المتطرف إلى الحكم في دولة الكيان الغاصب تعكس وجنوح غالبية الصهاينة للتطرف".

وأضاف: "الاحتلال يعتقد أن مزيدا من القتل والقمع سيؤدي إلى خنوع وإخضاع الشعب الفلسطيني ودفعه إلى الاستسلام، يساعده في هذا الاعتقاد صمت المجتمع الدولي والتنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة".

وشدد على أن اتساع ظاهرة المقاومة وانتشارها من الشمال إلى الجنوب، لديل قوي على فشل السياسات الاحتلالية والتنسيقية الأمنية فشلا ذريعا في إخضاع شعبنا وإنهاء مقاومته واستئصال شرفائه، و"الشعب الفلسطيني ولود بالأحرار الشرفاء، ومتجدد الإرادة والعزيمة".

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