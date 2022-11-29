دولي

أول حالة وفاة بسبب "جدري القرود" في الأرجنتين

أول حالة وفاة بسبب "جدري القرود" في الأرجنتين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الأرجنتين اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بسبب "جدري القرود" في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في النشرة الوبائية الوطنية، إن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر (44 عاما)، من سكان محافظة بوينس آيرس، وحجز في المستشفى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

ووفقا لوزارة الصحة، كان المريض في العناية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

وتوفى الرجل نتيجة "الصدمة الإنتانية"، وهي حالة تهدد الحياة وتحدث عندما ينخفض ​​ضغط دم الشخص إلى مستويات منخفضة شديدة الخطورة بعد الإصابة، وفق ما نقلت (الأناضول).

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