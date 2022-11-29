بيلاروسيا: يجب تسوية القضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنأكد الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن "بلاده بصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، فهي مهتمة في تسوية القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط".وجاء ذلك خلال تهنئة الزعيم البيلاروسي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب ما أعلنه موقع (سبوتنيك بالعربي).وبيّن الرئيس البيلاروسي على إيلاء أهمية كبيرة لتكثيف الحوار السياسي والتعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والهندسة والأدوية وكذلك في توريد الآلات الزراعية والمواد الغذائية.وأشار لوكاشينكو إلى أنه في السنوات الأخيرة عززت مينسك ورام الله تنمية العلاقات الثنائية بروح من الثقة والاحترام المتبادلين.