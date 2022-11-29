شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تودع أحد مؤسسيها الشهيد العقيد عصام سعدون

"الديمقراطية" تودع أحد مؤسسيها الشهيد العقيد عصام سعدون
عصام سعدون
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً لها اليوم، أعلنت فيه رحيل أحد مؤسسيها العقيد الشهيد مصطفى بكر السخلة (عصام سعدون)، بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح والمعاناة.

وأضافت الجبهة: "ولد الراحل مصطفى بكر السخلة (عصام سعدون) في مدينة نابلس في فلسطين عام 1947، وانتمى إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ الأيام الأولى لانطلاقتها، مقاتلاً في صفوف قواتها المسلحة الثورية".

قاد العديد من العمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجبهات الفلسطينية مع الأردن، وسوريا، ولبنان، وأصيب في إحداها إصابة بليغة أدى إلى بتر إحدى ساقيه، لكنها لم تمنعه من مواصلة نضاله مقاتلاً ومناضلاً.

يحسب له في تاريخه النضالي، أنه قاد مجموعة الحماية للمقر المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في حي الفاكهاني في بيروت في 10/4/73، في مواجهة قوات الإنزال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود باراك، وقد خلفت القوات الإسرائيلية في ساحة المعركة مع المقر المركزي للجبهة، معدات عسكرية وأدوات طبية ودماء غطت أرض المعركة، ما يؤكد وقوع جرحى وقتلى في صفوف قوات الإنزال الإسرائيلي برصاص مقاتلي الجبهة، بقيادة الشهيد العقيد الراحل مصطفى السخلة (عصام سعدون).

وتابع الراحل نضاله في مجالات عدة، وعمل بإخلاص وتفاني إلى أن أقعده المرض عن مواصلة نضاله الإداري، فانتقل للعمل الجماهيري مع رفاقه في منظمة الجبهة الديمقراطية في مخيم خان الشيح قرب دمشق.

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