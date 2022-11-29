شؤون فلسطينية

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة شعبنا

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة شعبنا
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إعدام قوات الاحتلال الشقيقين جواد وظافر الريماوي من بلدة بيت ريما، ومفيد محمد خليل من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الهباش في بيان صحفي لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة شعبنا وسيرحل الاحتلال عاجلًا أو آجلًا، مؤكدا أن إرهاب الاحتلال وجرائم جنوده لن تديم عمره ولن تحول بينه وبين الزوال ونيل حرية شعبنا وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أن حكومات وجيش الاحتلال يمارسون سياسة قتل منظم للشعب الفلسطيني ويرتكبون جرائم حرب وإرهاب دولة منظم بحق البشر والحجر والمقدسات، مشيراً إلى أن حكومة التطرف والإرهاب التي أنتجتها الانتخابات الأخيرة في دولة الاحتلال واهمة أن ظنت أنها تستطيع كسر إرادة وصمود شعبنا ومقاومته المشروعة.

وأضاف، أن الإدارة الأميركية شريك للاحتلال في جرائمه اليومية من قتل والاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت، وانتهاك حرمة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

ودعا الهباش الدول العربية والإسلامية إلى التحرك لنصرة الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات والحقوق وإخراج الدعم من الإطار النظري إلى ساحة الفعل والتطبيق والوقوف إلى جانب شعبنا في معركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها وقبلتها الأولى المسجد الأقصى المبارك، مطالباً المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الصمت المخجل والنفاق السياسي والقانوني والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق أبناء شعبنا ومقدساته.

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