مباشر | تشييع جثماني الشهيدين الشقيقين الريماوي في رام الله


شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تتفنن بالاعتداء على الشبان خلال عملية الاعتقال

رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي  تتفنن في الاعتداء على الشبان الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والتحقيق وداخل مراكز التوقيف.

وتابعت الهيئة في تقريرها الصادر ظهر اليوم الثلاثاء، أن عمليات الاعتقال ترافقها انتهاكات شديدة  بحق المعتقلين وعائلاتهم، حيث تتعمد  قوات الاحتلال استخدام أساليب التهديد، والترهيب والاعتداء، وتكسير الممتلكات والتحقيق الميداني مع المعتقلين أمام ذويهم أضافة الى  حملات إطلاق الرصاص تجاه المواطنين وترويعهم.

وفي هذا الصدد رصدت الهيئة ومن خلال محاميها  افادتين لشابين اعتقلا حديثا، حيث تعرضا لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقالهما، من بينهما الشاب أحمد داوود التميمي (18 عاما) / دير نظام رام الله،  حيث تم اعتقاله الساعة الرابعة فجرا بعد ان اقتحمت قوات كبيرة من الجنود منزله وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب أثناء الاعتقال وعلى اثر ذلك أصيب بعدة رضوض في كافة أنحاء جسده ليقتادوه بعد ذلك الى مركز شرطة نعلين وخلال عملية التحقيق انهالوا عليه بالضرب الشديد  والمبرح لينقل بعد ذلك الى سجن (عوفر) حيث ما زال يقبع هناك.

 كما نكل الاحتلال بالأسيرين الأخوين عدي وقصي زهران / دير أبو مشعل حيث  اعتقلتهما قوات الاحتلال الساعة الرابعة فجرا  بعد اقتحام منزلهما والعبث بمحتوياته وتكسيره، كما تعرضا الأسيرين للضرب المبرح بالأيدي والارجل واعقاب البنادق، ليتم نقلهما الى مركز "تحقيق عصيون" حيث ما زالا يقبعا هناك .  

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تحمل مسؤولياتها والتدخل بصورة عاجلة لتوفير الحماية  لأسرانا  ومعتقلينا وفقًا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

أخبار ذات صلة

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو &#34;الجنائية الدولية&#34; للتحقيق في جرائم الاحتلال

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو "الجنائية الدولية" للتحقيق في جرائم الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

"الديمقراطية": مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

&#34;التعليم العالي&#34; تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

"التعليم العالي" تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل &#34;أيالون&#34;

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل "أيالون"

&#34;التعليم العالي&#34;: إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

"التعليم العالي": إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

شاهد: إصابة مستوطنة بجراح خطيرة بعملية دهس برام الله وإصابة المنفذ

شاهد: إصابة مستوطنة بجراح خطيرة بعملية دهس برام الله وإصابة المنفذ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو &#34;الجنائية الدولية&#34; للتحقيق في جرائم الاحتلال

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو "الجنائية الدولية" للتحقيق في جرائم الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

"الديمقراطية": مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

&#34;التعليم العالي&#34; تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

"التعليم العالي" تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل &#34;أيالون&#34;

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل "أيالون"

&#34;التعليم العالي&#34;: إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

"التعليم العالي": إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

المرور: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: نهى نبيل تعرض نفسها للسخرية بعد رقصها مع هذا الفنان

شاهد: نهى نبيل تعرض نفسها للسخرية بعد رقصها مع هذا الفنان

شاهد: أنوشكا تصدم الجميع بأول أجر تقاضته من الإعلانات

شاهد: أنوشكا تصدم الجميع بأول أجر تقاضته من الإعلانات

شاهد: ريهام عبدالغفور تصدم جمهورها &#34;ملامحي البريئة خدعة&#34;

شاهد: ريهام عبدالغفور تصدم جمهورها "ملامحي البريئة خدعة"

شاهد: كيم كاردشيان تهاجم هذه الشركة بسبب الاستغلال &#34;الجنسي&#34; للأطفال

شاهد: كيم كاردشيان تهاجم هذه الشركة بسبب الاستغلال "الجنسي" للأطفال

شاهد: طبيب أنغام يسكت الجمهور ويكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

شاهد: طبيب أنغام يسكت الجمهور ويكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

شاهد: فيديو مسرب يكشف خطوبة نادين نجيم..والأخيرة غاضبة لهذا السبب

شاهد: فيديو مسرب يكشف خطوبة نادين نجيم..والأخيرة غاضبة لهذا السبب

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة وتكشف عن زواجها من شقيقين

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة وتكشف عن زواجها من شقيقين

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذه الحركة العفوية على المسرح

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذه الحركة العفوية على المسرح

حمادة هلال يفاجئ جمهوره ويقدم أول ديو عربي صيني

حمادة هلال يفاجئ جمهوره ويقدم أول ديو عربي صيني

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

عربي

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصالح بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى البحريني

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصالح بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى البحريني

وزير الخارجية التركي: أنقرة والقاهرة قد تعيدان تعيين السفراء بالأشهر المقبلة

وزير الخارجية التركي: أنقرة والقاهرة قد تعيدان تعيين السفراء بالأشهر المقبلة

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا