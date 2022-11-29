هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تتفنن بالاعتداء على الشبان خلال عملية الاعتقال

في تقريرها الصادر ظهر اليوم الثلاثاء،



كما نكل الاحتلال بالأسيرين الأخوين عدي وقصي زهران / دير أبو مشعل حيث اعتقلتهما قوات الاحتلال الساعة الرابعة فجرا بعد اقتحام منزلهما والعبث بمحتوياته وتكسيره، كما تعرضا الأسيرين للضرب المبرح بالأيدي والارجل واعقاب البنادق، ليتم نقلهما الى مركز "تحقيق عصيون" حيث ما زالا يقبعا هناك .



وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تحمل مسؤولياتها والتدخل بصورة عاجلة لتوفير الحماية لأسرانا ومعتقلينا وفقًا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن في الاعتداء على الشبان الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والتحقيق وداخل مراكز التوقيف.وتابعت الهيئةأن عمليات الاعتقال ترافقها انتهاكات شديدة بحق المعتقلين وعائلاتهم، حيث تتعمد قوات الاحتلال استخدام أساليب التهديد، والترهيب والاعتداء، وتكسير الممتلكات والتحقيق الميداني مع المعتقلين أمام ذويهم أضافة الى حملات إطلاق الرصاص تجاه المواطنين وترويعهم.وفي هذا الصدد رصدت الهيئة ومن خلال محاميها افادتين لشابين اعتقلا حديثا، حيث تعرضا لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقالهما، من بينهما الشاب أحمد داوود التميمي (18 عاما) / دير نظام رام الله، حيث تم اعتقاله الساعة الرابعة فجرا بعد ان اقتحمت قوات كبيرة من الجنود منزله وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب أثناء الاعتقال وعلى اثر ذلك أصيب بعدة رضوض في كافة أنحاء جسده ليقتادوه بعد ذلك الى مركز شرطة نعلين وخلال عملية التحقيق انهالوا عليه بالضرب الشديد والمبرح لينقل بعد ذلك الى سجن (عوفر) حيث ما زال يقبع هناك.