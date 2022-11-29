"التعليم العالي" تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية



بدوره، تطرّق صالح إلى عمل الوزارة على إيجاد مجلات علمية فلسطينية مُسجّلة في قاعدة بيانات "سكوبس"، وخلق إطار ملائم للباحثين الفلسطينيين، والحرص على تعريف الأولويات البحثية الفلسطينية، متمنياً الاستفادة المُثلى من هذا التدريب، وتعميمه على الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي.



من جانبه، تحدّث زيود حول أهداف وحيثيات وفوائد التدريب، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية؛ لضمان تعزيز قدرات الباحثين، والعمل على تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين الفلسطينيين، وإنشاء مجلات علمية متخصصة مشتركة.



وأشار إلى الحرص على جمع الباحثين وتعزيز الشراكات بينهم، مشيراً إلى عمل الوزارة على تخصيص جوائز بحثية، وإفادة الباحثين من البرامج الدولية، مشيراً إلى أهمية تعزيز برامج الدراسات العليا التي بدورها تُسهم في زيادة الإنتاج البحثي؛ مع الحرص على نوعية وجودة الأبحاث.ولفت الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لبوتقة البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز الأداء المميز للباحثين الفلسطينيين؛ خاصةً على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى إنشاء صندوق خاص للبحث العلمي لدعم الباحثين وتحفيزهم، لافتاً إلى أهمية مواءمة المخرجات البحثية مع حاجة المجتمع الفلسطيني وسوق العمل.