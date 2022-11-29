مباشر | تشييع جثماني الشهيدين الشقيقين الريماوي في رام الله


شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

"التعليم العالي" تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، اليوم، دورةً تدريبيةً متخصصةً في تطوير المجلات العلمية؛ استهدفت القائمين على المجلات في مؤسسات التعليم العالي.

وافتتح الورشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، بحضور وكيل الوزارة بصري صالح، ومدير عام التطوير والبحث العلمي شاهر زيود، وطاقم الإدارة العامة، وعدد من عمداء البحث العلمي والباحثين من مؤسسات التعليم العالي.

وتهدف هذه الدورة، التي قدّمها الباحث عمر حمارشة؛ إلى الارتقاء بالمجلات العلمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وتطويرها؛ وذلك للمساهمة في إدراجها ضمن قواعد بيانات عالمية مرموقة وموثوقة؛ بما يخدم مصلحة المؤسسات والباحثين، وتطوير قدرات العاملين والباحثين في مؤسسات التعليم العالي عموماً.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس حرص الوزارة على تطوير منظومة البحث العلمي من خلال مواصلة العمل لتلبية الأولويات البحثية، وتفعيل الشبكة البحثية الوطنية، والتركيز على البحث التطبيقي المنتج، بما يخدم تحقيق التنمية الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى الحرص على جمع الباحثين وتعزيز الشراكات بينهم، مشيراً إلى عمل الوزارة على تخصيص جوائز بحثية، وإفادة الباحثين من البرامج الدولية، مشيراً إلى أهمية تعزيز برامج الدراسات العليا التي بدورها تُسهم في زيادة الإنتاج البحثي؛ مع الحرص على نوعية وجودة الأبحاث.

ولفت الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لبوتقة البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز الأداء المميز للباحثين الفلسطينيين؛ خاصةً على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى إنشاء صندوق خاص للبحث العلمي لدعم الباحثين وتحفيزهم، لافتاً إلى أهمية مواءمة المخرجات البحثية مع حاجة المجتمع الفلسطيني وسوق العمل.

بدوره، تطرّق صالح إلى عمل الوزارة على إيجاد مجلات علمية فلسطينية مُسجّلة في قاعدة بيانات "سكوبس"، وخلق إطار ملائم للباحثين الفلسطينيين، والحرص على تعريف الأولويات البحثية الفلسطينية، متمنياً الاستفادة المُثلى من هذا التدريب، وتعميمه على الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

من جانبه، تحدّث زيود حول أهداف وحيثيات وفوائد التدريب، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية؛ لضمان تعزيز قدرات الباحثين، والعمل على تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين الفلسطينيين، وإنشاء مجلات علمية متخصصة مشتركة.

أخبار ذات صلة

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو &#34;الجنائية الدولية&#34; للتحقيق في جرائم الاحتلال

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو "الجنائية الدولية" للتحقيق في جرائم الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

"الديمقراطية": مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل &#34;أيالون&#34;

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل "أيالون"

&#34;التعليم العالي&#34;: إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

"التعليم العالي": إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

شاهد: إصابة مستوطنة بجراح خطيرة بعملية دهس برام الله وإصابة المنفذ

شاهد: إصابة مستوطنة بجراح خطيرة بعملية دهس برام الله وإصابة المنفذ

الرئاسة الفلسطينية: جرائم القتل اليومية هي إعلان حرب على شعبنا وتدمير لكل شيء

الرئاسة الفلسطينية: جرائم القتل اليومية هي إعلان حرب على شعبنا وتدمير لكل شيء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو &#34;الجنائية الدولية&#34; للتحقيق في جرائم الاحتلال

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو "الجنائية الدولية" للتحقيق في جرائم الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

"الديمقراطية": مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

&#34;التعليم العالي&#34; تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

"التعليم العالي" تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل &#34;أيالون&#34;

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل "أيالون"

&#34;التعليم العالي&#34;: إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

"التعليم العالي": إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

المرور: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: نهى نبيل تعرض نفسها للسخرية بعد رقصها مع هذا الفنان

شاهد: نهى نبيل تعرض نفسها للسخرية بعد رقصها مع هذا الفنان

شاهد: أنوشكا تصدم الجميع بأول أجر تقاضته من الإعلانات

شاهد: أنوشكا تصدم الجميع بأول أجر تقاضته من الإعلانات

شاهد: ريهام عبدالغفور تصدم جمهورها &#34;ملامحي البريئة خدعة&#34;

شاهد: ريهام عبدالغفور تصدم جمهورها "ملامحي البريئة خدعة"

شاهد: كيم كاردشيان تهاجم هذه الشركة بسبب الاستغلال &#34;الجنسي&#34; للأطفال

شاهد: كيم كاردشيان تهاجم هذه الشركة بسبب الاستغلال "الجنسي" للأطفال

شاهد: طبيب أنغام يسكت الجمهور ويكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

شاهد: طبيب أنغام يسكت الجمهور ويكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

شاهد: فيديو مسرب يكشف خطوبة نادين نجيم..والأخيرة غاضبة لهذا السبب

شاهد: فيديو مسرب يكشف خطوبة نادين نجيم..والأخيرة غاضبة لهذا السبب

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة وتكشف عن زواجها من شقيقين

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة وتكشف عن زواجها من شقيقين

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذه الحركة العفوية على المسرح

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذه الحركة العفوية على المسرح

حمادة هلال يفاجئ جمهوره ويقدم أول ديو عربي صيني

حمادة هلال يفاجئ جمهوره ويقدم أول ديو عربي صيني

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

عربي

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصالح بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى البحريني

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصالح بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى البحريني

وزير الخارجية التركي: أنقرة والقاهرة قد تعيدان تعيين السفراء بالأشهر المقبلة

وزير الخارجية التركي: أنقرة والقاهرة قد تعيدان تعيين السفراء بالأشهر المقبلة

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا