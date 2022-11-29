مباشر | تشييع جثماني الشهيدين الشقيقين الريماوي في رام الله


شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل "أيالون"

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل "أيالون"
الأسير يعقوب قادري في المحكمة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر بيان صحفي لها، أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية وحياتية مريرة داخل عزل "أيالون".

وبينت الهيئة أن الأسير قادري يقبع بغرفة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، فهي قذرة جداً تنتشر فيها الحشرات والبق، وفيها نافذة صغيرة عديمة التهوية، عدا عن دورة المياه التي لا تصلح للاستخدام بتاتاً، وكان قد تنقل قبل ذلك بين سجون (ريمونيم، وأهلي كيدار، وعسقلان) ومؤخراً جرى اقتياده إلى عزل "أيالون" حيث يقبع الآن.

وتابعت: بأن الأسير قادري يشتكي أيضاً داخل زنازين العزل من تجاهل مقصود لحالته الصحية الصعبة، فخلال تواجده بعزل "عسقلان" أي قبل حوالي ثلاثة شهور تم أخذ خزعة من الغدة الدرقية لمعرفة ما يعانيه ولم يتضح شيء من خلال الخزعة، وقرر أطباء الاحتلال حينها تحويله لإجراء صورة طبقية ولغاية اللحظة تماطل إدارة السجون بنقله لاجراء الصورة.   

بالإضافة إلى ذلك لا يزال الأسير قادري يعاني من أوجاع حادة بكتفه الأيمن وخدران به وتكتفي إدارة المعتقل بتزويده بالمسكنات دون علاجه بالشكل السليم، كما يشتكي من مشاكل وآلام حادة في العينين تُسبب له حكة واحمرار وعدم وضوح في الرؤية وهو بحاجة ماسة للخضوع بشكل سريع لعملية لفتح قنوات الدمع للتخفيف من حدة آلامه، عدا عن معاناته من التهابات وتهيج باللثة.

ولفتت الهيئة أنه بالرغم ما يعانيه قادري من مشاكل صحية عديدة، إلا أن إدارة السجون بمختلف المعتقلات التي تنقل فيها الأسير لم تكترث له وتعمدت إهماله طبياً بشكل صريح  كحال غيره من الأسرى المرضى، وبالتالي تراجع حالته ووصولها لمرحلة سيئة.    

يشار إلى أن  قادري (50 عاماً) من قرية بير الباشا/ قضاء جنين ، وكان جيش الاحتلال قد اعتقله أول مرة  عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، وتم اعتقاله بعدها عدة مرات كان آخرها بتاريخ 2003 وخضع لاستجواب قاس حينها استمر لمدة 4 شهور بمركز "تحقيق الجلمة"،  وصدر حكماً بحقه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاماً.



وبتاريخ الـ  10 من أيلول العام الماضي، كان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إلى جانب الأسير محمود العارضة في مدينة الناصرة ، بعد تمكنه و5 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع العام الماضي، وصدر بحقه حكماً آخر بالسجن الفعلي  5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى 3 سنوات.

أخبار ذات صلة

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو &#34;الجنائية الدولية&#34; للتحقيق في جرائم الاحتلال

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو "الجنائية الدولية" للتحقيق في جرائم الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

"الديمقراطية": مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

&#34;التعليم العالي&#34; تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

"التعليم العالي" تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

&#34;التعليم العالي&#34;: إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

"التعليم العالي": إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

شاهد: إصابة مستوطنة بجراح خطيرة بعملية دهس برام الله وإصابة المنفذ

شاهد: إصابة مستوطنة بجراح خطيرة بعملية دهس برام الله وإصابة المنفذ

الرئاسة الفلسطينية: جرائم القتل اليومية هي إعلان حرب على شعبنا وتدمير لكل شيء

الرئاسة الفلسطينية: جرائم القتل اليومية هي إعلان حرب على شعبنا وتدمير لكل شيء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو &#34;الجنائية الدولية&#34; للتحقيق في جرائم الاحتلال

صالح ناصر: يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو "الجنائية الدولية" للتحقيق في جرائم الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

"الديمقراطية": مقاومة التطبيع وعزل دولة الاحتلال هو المعنى الجوهري للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

فروانة: ندعو المجتمع الدولي إلى تحويل تضامنه الهام إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

&#34;التعليم العالي&#34; تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

"التعليم العالي" تنظّم دورة تدريبية متخصصة في تطوير المجلات العلمية

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل &#34;أيالون&#34;

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية مريرة داخل عزل "أيالون"

&#34;التعليم العالي&#34;: إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

"التعليم العالي": إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

(فدا) ينوه لخطورة اعتداءات المستوطنين وضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية

المرور: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: خمس إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: نهى نبيل تعرض نفسها للسخرية بعد رقصها مع هذا الفنان

شاهد: نهى نبيل تعرض نفسها للسخرية بعد رقصها مع هذا الفنان

شاهد: أنوشكا تصدم الجميع بأول أجر تقاضته من الإعلانات

شاهد: أنوشكا تصدم الجميع بأول أجر تقاضته من الإعلانات

شاهد: ريهام عبدالغفور تصدم جمهورها &#34;ملامحي البريئة خدعة&#34;

شاهد: ريهام عبدالغفور تصدم جمهورها "ملامحي البريئة خدعة"

شاهد: كيم كاردشيان تهاجم هذه الشركة بسبب الاستغلال &#34;الجنسي&#34; للأطفال

شاهد: كيم كاردشيان تهاجم هذه الشركة بسبب الاستغلال "الجنسي" للأطفال

شاهد: طبيب أنغام يسكت الجمهور ويكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

شاهد: طبيب أنغام يسكت الجمهور ويكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

شاهد: فيديو مسرب يكشف خطوبة نادين نجيم..والأخيرة غاضبة لهذا السبب

شاهد: فيديو مسرب يكشف خطوبة نادين نجيم..والأخيرة غاضبة لهذا السبب

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة وتكشف عن زواجها من شقيقين

شاهد: فنانة مصرية تحدث ضجة وتكشف عن زواجها من شقيقين

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذه الحركة العفوية على المسرح

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذه الحركة العفوية على المسرح

حمادة هلال يفاجئ جمهوره ويقدم أول ديو عربي صيني

حمادة هلال يفاجئ جمهوره ويقدم أول ديو عربي صيني

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

عربي

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصالح بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى البحريني

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصالح بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى البحريني

وزير الخارجية التركي: أنقرة والقاهرة قد تعيدان تعيين السفراء بالأشهر المقبلة

وزير الخارجية التركي: أنقرة والقاهرة قد تعيدان تعيين السفراء بالأشهر المقبلة

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا