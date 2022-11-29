"التعليم العالي": إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشهيدين الشقيقين الطالب في كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بيرزيت ظافر عبد الرحمن الريماوي وشقيقه خريج كلية الأعمال والاقتصاد جواد الريماوي؛ الذين ارتقيا برصاص الاحتلال في قرية بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة، وكذلك الشهيد مفيد اخليل الذي ارتقىمتأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.وأشارت الوزارة إلى أن تواصل هذه الجرائم البشعة النكراء بحق الشعب الفلسطيني يأتي نتيجة للصمت الدولي المُطبق تجاه ظلم الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته وجرائمه.وجدّدت "التعليم العالي" مطالبتها لكافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية وكل الأحرار في العالم لتحمل مسؤولياتهم والوقوف وقفة جادة للجم هذه الممارسات الإجرامية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.