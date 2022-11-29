شاهد: إصابة مستوطنة بجراح خطيرة بعملية دهس برام الله وإصابة المنفذ





في السياق وصفت قناة (كان) الإسرائيلية، إصابة المستوطنة بـ "الخطيرة".





وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة المنفذ، بعد ملاحقته من قبل قوة إسرائيلية خاصة.





يأتي ذلك بعد ساعات من استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في قرية كفر عين شمال رام الله.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت فجرًا عن استشهاد الشاب مفيد اخليل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.













رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم بإصابة مستوطنة في عملية دهس قرب رام الله، وسط الضفة الغربية.