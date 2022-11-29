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شؤون فلسطينية

غانتس: حماس حقّقت إنجازاً قبل عام ونص ونجحت في ربط الساحات الفلسطينية

غانتس: حماس حقّقت إنجازاً قبل عام ونص ونجحت في ربط الساحات الفلسطينية
بيني غانتس - وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الثلاثاء،إن "حركة حماس  سجلت بالفعل إنجاز قبل عام ونصف، عندما جرّت إسرائيل برشقة صواريخ واحدة باتجاه القدس، إلى عملية "حارس الأسوار".

وتابع خلال مقابلة مع (القناة 13) الإسرائيلية: أن"حماس ونجحت في ربط الساحات الفلسطينية، بل والأسوأ من ذلك نجحت في اختراق مدن الداخل ونقل التوتر إليها".

ولفت وزير جيش الاحتلال  في حديثه إلى أن "أحداث مايو 2021 خلّفت جرحًا مفتوحا في الوعي الإسرائيلي".

وأوضح غانتس خلال حديثه أن "أبو مازن ليس صديق ولن يكون صديق، والحديث الذي بيننا هدفه فقط تعزيز التنسيق الأمني".

وفيما يخص قضية الاستيطان، قال غانتس: "أعتقد أنه يجب تعزيز الاستيطان وحماية غور الأردن وتقوية الكتل، وقد فعلت ذلك، وصادقت على 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة".

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