"الخارجية": نطالب الجنائية الدولية تحمّل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشقيقين جواد وظافر ريماوي (22 و21 عاماً)، من بلدة بيت ريما بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.كما أدانت الوزارة خلال بيان لها، الثلاثاء، جريمة إعدام الشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما تدعو المحكمة الجنائية الدولية سرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الإحتلال ومستوطنيه.