أول تعليق من حماس على استشهاد ثلاثة مواطنين في الخليل ورام الله

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في قرية كفر عين شمال رام الله.





وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت فجرًا عن استشهاد الشاب مفيد اخليل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.