أول تعليق من حماس على استشهاد ثلاثة مواطنين في الخليل ورام الله
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم شقيقان، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل ورام الله.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "جيش الاحتلال الإرهابي يوسع عدوانه، ويقتل ثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني بينهم شقيقان في الضفة الغربية صباح اليوم".
وأضاف: أن "الاحتلال الصهيوني يحاول بائساً أن يوقف نضال شعبنا المشروع لاسترداد أرضه وانتزاع حريته عبر عمليات القتل والاغتيال، لكن هذه الدماء ستكون وقوداً لثورة شعبنا وانتفاضته المستمرة".
وشدد قاسم على أن "تصعيد الاحتلال لجرائمه وارهابه، سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم والعمل الثوري رداً على هذا الإرهاب الصهيوني".
وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في قرية كفر عين شمال رام الله.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت فجرًا عن استشهاد الشاب مفيد اخليل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.
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