غانتس: لن نتعاون مع أمريكا إذا قررت التحقيق في مقتل أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس رفضه التعاون مع ملف التحقيق في قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة اذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إجراؤه.وقال: "لن نتعاون مع (FBI) إذا قرر التحقيق في ملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة"، مؤكداً أنه "لن يسمح بإخضاع أي جندي للتحقيق".وكان أقارب الشهيدة الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، أكدوا لمحققي الأمم المتحدة، أنها قُتلت عمدا في أيار/ مايو الماضي في إطار "حرب واسعة" تشنها إسرائيل ضد ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينيين.وكانت الأمم المتحدة جددت المطالبة بتحقيق شامل بمقتل أبو عاقلة، مؤكدة على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش "ما زلنا نريد أن يجري تحقيق شامل، ونريد محاسبة المتورطين في عملية القتل تلك".وحول ما إذا كان غوتيريش يدعم قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة قتل أبو عاقلة، قال حق "ندعم التحقيقات التي يتم قبولها من قبل كل الأطراف المعنية".واتهمت إسرائيل المحققين بالدفاع عن "أجندة معادية لإسرائيل" ووصفت الجلسات العلنية التي بدأت، الإثنين، بأنها "محاكمة صورية".