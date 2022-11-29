حسين الشيخ: اغتيال الشقيقين الريماوي جريمة نكراء واستباحة للدم الفلسطيني بتعليمات سياسية

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "جريمة نكراء ترتكبها قوات الاحتلال باغتيال شقيقين في بيت ريما قضاء رام الله، جواد الريماوي وظافر الريماوي".

وأضاف: "الإعدام بدم بارد سلوك فاشي لقوات الاحتلال واستباحة للدم الفلسطيني بتعليمات سياسية".

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في قرية كفر عين شمال رام الله.





وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت فجرًا عن استشهاد الشاب مفيد اخليل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.