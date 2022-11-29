شؤون فلسطينية

حالة من عدم الاستقرار الجوي.. طالع تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الجمعة

حالة من عدم الاستقرار الجوي.. طالع تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الجمعة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا وباردا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية  الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج 

الاربعاء: يكون الجو غائماً جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين يوم الثلاثاء من خطر:
تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشرقية. 
2- خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

18-12

18-12

19-12

بيت لحم

18-12

18-12

19-12

رام الله والبيرة

17-11

17-11

18-11

طولكرم

21-15

21-15

22-15

نابلس

19-12

19-12

20-12

قلقيلية

21-15

21-15

22-15

جنين

23-13

23-13

24-13

سلفيت

18-12

18-12

19-12

طوباس

24-14

24-14

25-14

روابي

19-12

19-12

20-12

الخليل

17-11

17-11

18-11

غزه

22-17

22-17

23-17

أريحا

27-17

27-17

28-17

خانيونس

22-17

22-17

23-17

الأغوار الشمالية

25-15

25-15

26-15

رفح

23-16

23-16

24-16

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