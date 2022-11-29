استشهاد الشقيقين جواد وظافر الريماوي برصاص الاحتلال في رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في قرية كفر عين شمال رام الله.وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت فجرًا عن استشهاد الشاب مفيد اخليل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.وقد اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، عقب اقتحام قوات الاحتلال، أُصيب خلالها 11 مواطنا بالرصاص الحي والاختناق.وأوضحت وزارة الصحة أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتواجد بها المصابين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.