شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة خطيرة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

الخليل: إصابة خطيرة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم،  بوقوع إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالصدر والرجل خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل.

ووفقًا لإحصائية الهلال، فإن عدد الإصابات حتى اللحظة هي خمس إصابات بالرصاص الحي وثلاث إصابات بالغاز

في حين، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "قوات الجيش على إنقاذ سيارتي جيب عسكريتين علقتا في قرية بيت أمر بالقرب من الخليل".

وتابعت: "وألقى الفلسطينيون العبوات المتفجرة عليهم  وردّت القوة المحاصرة  بإطلاق النار وأصيب خمسة فلسطينين على الأقل".


 

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