القيادي أبو عرة يدعو لرص الصف لمواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) مصطفى أبو عرة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي القادمة حكومة متطرفة يقودها غلاة المستوطنين أمثال بن غفير الذين سيقودون مجتمعهم نحو موجة عاتية من التصعيد والمواجهة مع الفلسطينيين.وأوضح أبو عرة أن تصعيد الاحتلال سيكون في كل المجالات، سواء في مجال الاستيطان أو تهويد المسجد الأقصى المبارك وفرض معادلة التقسيم المكاني والزماني للمسجد، وقمع الأسرى والتضييق عليهم وسحب الانجازات المعيشية التي حققوها بدمائهم وتضحياتهم.وأضاف أن تصعيد الاحتلال سيكون في مجال قمع المظاهرات والحريات والتصريح للجيش والمستوطنين بإطلاق النار على الفلسطينيين لأي سبب كان وغير ذلك من الإرهاب.واعتبر أن كل ذلك يأتي في محاولة لشرعنة وتثبيت وقائع جديدة على الأرض، سواء البؤر الاستيطانية أو اقتحام الأقصى وإقامة الشعائر والطقوس الدينية التلمودية، من أجل تثبيت دعائم الاحتلال التي بدأت تهتز أمام المقاومة الفلسطينية.ولفت أبو عرة إلى أن هذا سيقود المنطقة إلى مواجهات شديدة سيكون ثمنها باهظا ومختلفا عن الأثمان التي كان يدفعها الاحتلال في مواجهات سابقة.وأردف: "إن أي حرب مقبلة على الاحتلال ستكون شاملة لأن حربهم شاملة وعامة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته في كل أماكن تواجده".ودعا لرص الصف الفلسطيني ومزيد من الوحدة على قاعدة الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني ومواجهة اعتداءات الاحتلال ومقاومته، لإفشال مخططات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.